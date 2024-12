Trump diz que usará militares para deportações até o limite da lei

"Eu a considero uma invasão do nosso país", disse Trump à Time em uma entrevista para acompanhar sua nomeação como "Pessoa do Ano" pela revista. "Vamos chamar a Guarda Nacional e iremos até onde eu tiver permissão para ir, de acordo com as leis de nosso país".

Trump, um republicano, venceu a eleição presidencial de novembro retratando os migrantes como criminosos perigosos e prometendo uma ampla repressão à imigração legal e ilegal, incluindo deportações em massa. Ele planeja obter recursos de todo o governo federal para o esforço de deportação e declarar uma emergência nacional para liberar fundos para a aplicação da lei, segundo reportagem da Reuters de novembro.

Governos republicanos e democratas já usaram a Guarda Nacional para auxiliar a Patrulha de Fronteira dos EUA na fronteira com o México, mas os militares das Forças Armadas não foram usadas para efetuar prisões de imigrantes.

O governo Trump planeja usar os militares em uma função de apoio semelhante para o esforço de deportação, disse o novo czar de fronteira de Trump, Tom Homan, à Fox News no domingo.

"Gostaríamos que (o Departmento de Defesa) nos ajudasse em muitas áreas, no transporte e na construção de infraestrutura, inteligência e direcionamento", disse Homan. "Mas um oficial de imigração juramentado com autoridade de imigração fará essas prisões."

Trump não descartou a construção de novos centros de detenção para abrigar imigrantes que aguardam a deportação, mas disse que seu governo teria como objetivo deportá-los rapidamente, limitando a necessidade de campos ou outros locais.