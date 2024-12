Forças russas avançam em direção à cidade estratégica de Pokrovsk, no leste da Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - As forças russas estão a apenas 1,5 km da cidade ucraniana de Pokrovsk depois que unidades russas avançaram do sul, e alguns grupos avançados de forças especiais chegaram a entrar no centro rodoviário e ferroviário, disseram blogueiros de guerra pró-russos na sexta-feira.

A Rússia controla uma grande parte da Ucrânia e está avançando no ritmo mais rápido desde os primeiros dias de sua invasão em 2022, de acordo com mapas de código aberto.

O foco do avanço da Rússia, desde que a Ucrânia tomou uma fatia da região russa de Kursk em agosto, está na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde a Rússia atualmente controla mais de 60% do território.