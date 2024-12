Governo Biden fecha novo acordo de cooperação científica com a China; republicanos criticam

"Uma renovação do STA nos últimos dias do governo é uma clara tentativa de amarrar as mãos do novo governo e negar a ele a oportunidade de sair do acordo ou negociar um acordo melhor para o povo americano", disse a carta vista pela Reuters.

Os republicanos do comitê lideraram uma iniciativa para que o Departamento de Estado descartasse qualquer novo acordo, argumentando que a China -- que buscava ansiosamente sua renovação -- o exploraria para aprimorar seu desenvolvimento militar.

A embaixada da China em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o novo acordo.

Segundo o acordo, o Departamento de Estado é responsável pela análise de risco e benefício de qualquer cooperação proposta por outras agências. O novo acordo inclui disposições reforçadas sobre segurança de pesquisadores e reciprocidade de dados, bem como um mecanismo de resolução de disputas caso um dos lados não cumpra seus termos, disse a autoridade do Departamento de Estado.

Apesar disso, a autoridade reconheceu que os EUA continuam preocupados com o que consideram ser o histórico da China de inibir o fluxo de dados e a "completa falta de transparência" frequentemente associada ao seu trabalho científico.

As preocupações dos EUA com o acordo aumentaram desde sua renovação anterior durante o primeiro governo Trump.