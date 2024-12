Kremlin elogia crítica de Trump a ataques ucranianos contra território russo

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin elogiou nesta sexta-feira a crítica do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, aos ataques ucranianos com mísseis norte-americanos contra o território russo e disse que a posição estava totalmente alinhada com a posição de Moscou.

Trump criticou o uso pela Ucrânia de mísseis fornecidos pelos EUA para ataques em território russo em uma entrevista à revista Time publicada na quinta-feira, comentários que sugerem que ele poderia alterar a política dos EUA em relação à Ucrânia.

"A declaração em si coincide completamente com nossa posição", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres. Ele disse que a declaração de Trump estava de acordo com "nossa visão das causas da escalada".