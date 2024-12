Líder da oposição da Coreia do Sul pede que partido do presidente apoie impeachment

O sitiado presidente sobreviveu a uma primeira tentativa de impeachment uma semana antes, quando seu Partido do Poder Popular (PPP) boicotou a votação, impedindo que houvesse quórum.

Desde então, pelo menos sete membros do PPP declararam sua intenção de apoiar o impeachment no sábado, aproximando-se dos oito votos do PPP necessários para atingir o mínimo de 200 votos, além dos 192 parlamentares do partido de oposição.

Yoon prometeu "lutar até o fim" na última quinta-feira, acusando o partido da oposição de paralisar o governo e alegando que um hack norte-coreano contra a comissão eleitoral tornou questionável a derrota esmagadora de seu partido em uma eleição parlamentar em abril.

O líder do Partido Democrático, Lee, avaliou os comentários de Yoon como "uma declaração de guerra" contra seu povo.

"Isso provou que o impeachment é a maneira mais rápida e eficaz de acabar com a confusão", disse.

Os partidos de oposição apresentaram outro pedido de impeachment e planejam realizar uma votação no sábado.