Zelenskiy se reunirá com líderes europeus em Bruxelas na quarta-feira

BRUXELAS (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, participará de uma reunião com líderes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Polônia, Otan e UE em Bruxelas na quarta-feira para discutir o apoio ao seu país na guerra com a Rússia, disseram à Reuters fontes familiarizadas com o plano.

A reunião ocorre no momento em que os países europeus enfrentam a possibilidade de os EUA, a maior fonte de apoio da Ucrânia, mudarem sua abordagem ao conflito quando Donald Trump retornar à Casa Branca em janeiro.

Zelenskiy e alguns de seus aliados europeus têm pedido o envio de tropas europeias para a Ucrânia, a fim de atuarem como um impedimento para novas ações militares da Rússia após qualquer cessar-fogo.