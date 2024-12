Ataques israelenses em Gaza matam pelo menos 18 pessoas, dizem médicos palestinos

CAIRO (Reuters) - Pelo menos 18 palestinos foram mortos em ataques aéreos israelenses em Gaza neste sábado, disseram médicos, enquanto o exército israelense disse ter como alvo homens armados que operavam em abrigos e depósitos de suprimentos de ajuda.

Pelo menos 10 pessoas foram mortas em um ataque aéreo perto do prédio da prefeitura em Deir Al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, onde as pessoas se reuniam para receber ajuda, disseram médicos.

As vítimas estavam sendo transportadas a pé, em riquixás e carros particulares do local do ataque para o hospital, disseram médicos. O ataque matou o chefe do comitê administrativo do Hamas no centro de Gaza, disse uma fonte do Hamas.