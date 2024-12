Chefe do Hezbollah diz que grupo perdeu sua rota de abastecimento pela Síria

"Um novo regime pode surgir e esse caminho pode voltar ao normal, e podemos buscar outros caminhos", acrescentou.

O Hezbollah começou a intervir na Síria em 2013 para ajudar Assad a lutar contra rebeldes que buscavam derrubá-lo naquela época. Na semana passada, quando os rebeldes se aproximaram de Damasco, o grupo enviou oficiais para supervisionar a retirada de seus combatentes de lá.

Mais de 50 anos de governo da família Assad foram substituídos por um governo interino de transição estabelecido por Hayat Tahrir al-Sham, um ex-afiliado da Al Qaeda que liderou a ofensiva rebelde.

Qassem disse que o Hezbollah "não pode julgar essas novas forças até que elas se estabilizem" e "tomem posições claras", mas disse esperar que os povos e governos libaneses e sírios possam continuar a cooperar.

"Também esperamos que este novo partido governante considere Israel um inimigo e não normalize as relações com ele. Estas são as manchetes que afetarão a natureza do relacionamento entre nós e a Síria", disse Qassem.

O Hezbollah e Israel trocaram tiros na fronteira sul do Líbano por quase um ano em hostilidades desencadeadas pela guerra de Gaza, antes de Israel partir para a ofensiva em setembro, matando a maior parte da alta liderança do Hezbollah.