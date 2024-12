Irã não impedirá acesso da AIEA a instalações nucleares, diz autoridade

(Reuters) - O Irã não impedirá o acesso e a inspeção de suas instalações pelo órgão de fiscalização nuclear da ONU, disse o chefe da Organização de Energia Atômica do país neste sábado.

De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) divulgado no início desta semana, o Irã concordou com um monitoramento mais rigoroso pela agência em sua unidade de Fordow, após ter acelerado significativamente o enriquecimento de urânio para próximo do nível de armas no local.

Na semana passada, a AIEA informou que o Irã multiplicou o ritmo de seu enriquecimento para até 60% de pureza, próximo aos 90% de grau de armas, em Fordow.