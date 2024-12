Nova tecnologia ajuda Brasil na repressão ao comércio ilegal de ouro da Amazônia

Corridas atrás do ouro têm sido uma marca do Brasil, rico em minério desde o período colonial. Mas o aumento recente da mineração clandestina durante o governo Bolsonaro é sem precedentes. Imagens de satélite mostram que 80.000 garimpos chegaram a estar em atividade na floresta amazônica, um recorde absoluto.

Antes dominada por garimpeiros com bateias, o garimpo no Brasil tornou-se uma atividade em escala industrial, com maquinário pesado de escavação e dragas fluviais milionárias. Organizações criminosas transportam pessoas, equipamentos e ouro para dentro e fora das regiões garimpeiras com helicópteros e aviões que pousam em pistas clandestinas.

As escavações frequentemente deixam para trás lagoas de lama contaminadas com mercúrio, usado para separar o ouro da terra e de outros minerais.

No ano passado, milhares de garimpeiros que invadiram o Território Indígena Yanomami, a maior reserva indígena do país, na fronteira norte com a Venezuela, trouxeram violência e doenças que causaram a desnutrição e uma crise humanitária, levando Lula a enviar tropas para o local.

Mas muitos voltaram este ano após a retirada dos militares. Lula, que prometeu acabar com a mineração ilegal de ouro, tenta combater o problema montando uma estrutura com forças especiais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e outros órgãos para reservas indígenas e parques de conservação florestal.

A polícia afirma que reprimir as quadrilhas do crime organizado que financiam os garimpeiros é o próximo passo para conter um comércio ilegal que abastece a indústria de joias e relógios na Suíça, que compra 70% do ouro exportado pelo Brasil, de acordo com dados comerciais do governo.