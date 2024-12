Parlamentares da Geórgia elegem duro crítico do Ocidente como novo presidente

Kavelashvili foi nomeado para a Presidência, um cargo majoritariamente cerimonial, no mês passado por Bidzina Ivanishvili, um ex-primeiro-ministro bilionário que é considerado amplamente como o principal líder do país e que se mexeu para aprofundar laços com a vizinha Rússia, que, de acordo com as pesquisas, muitos georgianos não gostam.

Kavelashvili é um líder do Poder Popular, um grupo dissidente antiocidental do partido governista, e foi o coautor de uma lei sobre “agentes estrangeiros”, que exige que as organizações que recebem mais de 20% do seu financiamento do exterior sejam registradas como agentes de influência estrangeira e impõe multas pesadas por violações.

A presidente Salome Zourabichvili, uma crítica do partido governista Sonho Georgiano e pró-União Europeia, se posicionou como a líder do movimento de protestos e disse que permanecerá como presidente após o fim do seu mandato. Ela considera o parlamento ilegítimo, um resultado da suposta fraude das eleições de outubro.

Em uma publicação no X antes da votação, Zourabichvili disse que a eleição do seu sucessor representava uma “zombaria da democracia”.

Partidos de oposição disseram que continuarão considerando Zourabichvili a presidente legítima, mesmo depois da posse de Kavelashvili em 29 de dezembro.

Em um briefing após a votação, o primeiro-ministro Irakli Kobakhidze parabenizou Kavelashvili e se referiu à presidente que está deixando o cargo como uma “agente” de potências estrangeiras não especificadas.