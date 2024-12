Parlamento da Coreia do Sul aprova impeachment do presidente

Por Ju-min Park e Joyce Lee e Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - Parlamentares da Coreia do Sul aprovaram neste sábado, em uma segunda votação, o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol por sua curta tentativa na semana passada de impor lei marcial, uma medida que chocou a nação e dividiu seu partido.

De acordo com a constituição, o primeiro-ministro Han Duck-soo, que foi nomeado por Yoon, torna-se presidente interino, enquanto Yoon permanece no cargo, mas com seus poderes presidenciais suspensos.