Ativistas se opõem à escolha de RFK Jr. para o principal cargo da área de saúde dos EUA

O Committee to Protect Health Care, organização formada por médicos, também reuniu quase 16.000 assinaturas de médicos que se opõem à nomeação de Kennedy.

Os esforços ocorrem no momento em que Kennedy se dirige ao Capitólio para obter apoio após sua indicação pelo presidente eleito Donald Trump, incluindo uma reunião com o novo presidente do comitê de saúde do Senado, o republicano Bill Cassidy, segundo um membro da equipe do senador.

"Vamos trabalhar para bloquear a indicação. E acho que teremos sucesso", disse Peter Maybarduk, diretor de acesso a medicamentos da Public Citizen, grupo de consumidores fundado por Ralph Nader em 1971, que trabalhou por causas que incluem segurança de remédios e airbags em carros.

"Mesmo que RFK Jr. não consiga acumular o poder de acabar com o financiamento de vacinas ou elevar suas falsidades a algum tipo de oficialidade é um perigo por si só."

Kennedy tem semeado dúvidas sobre a segurança e a eficácia das vacinas na prevenção da disseminação de doenças e para evitar mortes há décadas. Ele contesta o rótulo "antivacina" e disse que não impediria a vacinação dos norte-americanos, mas é um dos fundadores do grupo antivacina Children's Health Defense e, em uma entrevista de 2023 com Lex Fridman, disse que nenhuma vacina é segura ou eficaz.

Kennedy externou sua intenção de trabalhar para acabar com doenças crônicas, romper quaisquer laços entre funcionários do órgão regulador de medicamentos dos EUA e a indústria, e aconselhar os sistemas de água dos EUA a remover o flúor. Trump disse que discutirá o programa de vacinação infantil dos EUA com Kennedy e, nesta segunda-feira, afirmou que todas as vacinas deveriam ser analisadas.