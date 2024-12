Fundador da Ozy Media é condenado a quase 10 anos de prisão por fraude

NOVA YORK (Reuters) - O fundador da Ozy Media, Carlos Watson, foi condenado nesta segunda-feira a quase 10 anos de prisão, após um júri o considerar culpado, no último mês de julho, de mentir para investidores sobre as finanças da startup agora extinta e sobre acordos falsos com o Google e Oprah Winfrey.

O juiz distrital Eric Komitee proferiu a sentença de 116 meses em uma audiência no tribunal federal do Brooklyn.

Promotores federais afirmaram que Watson e sua empresa de notícias e entretenimento sediada na Califórnia falsificaram informações sobre as finanças e o tamanho da audiência da Ozy, fabricaram contratos e inflaram projeções de lucros para cortejar investidores.