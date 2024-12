Premiê ucraniano diz que acordo de trânsito de gás russo não será prorrogado após dia 31

(Reuters) - O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, disse nesta segunda-feira que um acordo que permite o trânsito de gás russo através de seu país não será estendido além do final do ano, com alguns países europeus intensificando sua busca por suprimentos.

Shmyhal, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram depois de falar com o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, disse que a Ucrânia está disposta a discutir o trânsito de gás de qualquer origem, exceto a russa.

"Nesse sentido, se a Comissão Europeia abordar oficialmente a Ucrânia sobre o trânsito de qualquer gás que não seja russo, naturalmente discutiremos o assunto e estaremos prontos para chegar a um acordo apropriado", afirmou Shmyhal.