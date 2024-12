Ataques aéreos israelenses matam famílias numerosas em duas casas em Gaza

Mais ao norte, na cidade de Beit Lahiya, que está sob cerco israelense desde o início de outubro, acredita-se que pelo menos 15 pessoas estejam mortas ou desaparecidas sob os escombros de uma casa atingida por um ataque aéreo ao amanhecer, segundo os médicos. As equipes de resgate não conseguiram chegar ao local para confirmar o número de mortos.

Pelo menos 10 outros palestinos foram mortos em ataques separados em outros locais na Cidade de Gaza e em Beit Lahiya, disseram os médicos.

Não houve comentários imediatos dos militares israelenses sobre os ataques de terça-feira. Israel diz que tem como alvo os militantes e atribui qualquer dano a civis aos combatentes por operarem entre eles, o que os combatentes negam.

Em Beit Lahiya, Israel vem operando desde outubro no que chama de ofensiva para impedir que os combatentes do Hamas se reagrupem; os palestinos dizem que o Exército tem como objetivo despovoar uma zona de proteção no extremo norte do enclave, o que Israel nega.

Na parte sul do enclave, em Rafah, perto da fronteira com o Egito, os tanques israelenses avançaram ainda mais em direção à área ocidental de Mawasi, forçando dezenas de famílias a fugir para o norte, em direção a Khan Younis, de acordo com os moradores.

Horas depois, os moradores disseram que o Exército explodiu várias casas na área e incendiou barracas.