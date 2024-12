Trump processa jornal e pesquisadora de Iowa, informa Fox News

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com uma ação judicial contra o Des Moines Register e sua principal pesquisadora por conta da última pesquisa divulgada pelo jornal antes da eleição presidencial de 5 de novembro, informou a Fox News nesta terça-feira.

A ação, que segundo a Fox News foi movida na segunda-feira no Condado de Polk, ocorre depois que Trump prometeu na segunda-feira mover mais ações por difamação contra a mídia após um acordo judicial com a ABC News no fim de semana. Trump acabou vencendo em Iowa na eleição.

O processo busca "responsabilização pela interferência eleitoral descarada cometida" pelo jornal e pela pesquisadora J. Ann Selzer por causa de sua pesquisa publicada em 2 de novembro, que mostrou a candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, à frente de Trump em Iowa, informou a Fox News.