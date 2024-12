Ucrânia mata general russo em Moscou a quem acusa de crimes com armas químicas

Uma fonte do SBU confirmou à Reuters que a agência de inteligência ucraniana está por trás do ataque. "A liquidação do chefe das tropas de proteção contra radiação e produtos químicos da Federação Russa é trabalho do SBU", afirmou a fonte.

A fonte disse que uma scooter contendo explosivos foi detonada, matando Kirillov e seu assessor, quando eles estavam na entrada de uma casa em Ryazansky Prospekt, em Moscou.

Kirillov, de 54 anos, é o oficial militar russo mais graduado a ser assassinado dentro da Rússia pela Ucrânia, e seu assassinato provavelmente levará as autoridades russas a revisar os protocolos de segurança para a alta cúpula do Exército e a encontrar uma maneira de vingar sua morte.

O ex-presidente Dmitry Medvedev, agora uma autoridade sênior de segurança russa, declarou, segundo a agência de notícias estatal RIA, que a liderança militar e política da Ucrânia agora enfrenta uma vingança iminente pelo assassinato de Kirillov.

Moscou considera a Ucrânia responsável por uma série de assassinatos de alto nível em seu território, com o objetivo de enfraquecer o moral e punir aqueles que Kiev aponta como culpados de crimes de guerra. A Ucrânia, que afirma que a guerra da Rússia contra ela representa uma ameaça existencial ao Estado ucraniano, deixou claro que considera esses assassinatos seletivos como uma ferramenta legítima.

Fotografias e vídeo da Reuters do local mostraram uma entrada destruída de um prédio de apartamentos com tijolos enegrecidos por bombas e as portas penduradas nas dobradiças e o que pareciam ser dois corpos deitados sob folhas de plástico preto na neve.