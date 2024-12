Corrupção pode ter prejudicado metas de modernização militar da China, diz relatório do Pentágono

O amplo relatório do Pentágono disse que, entre julho e dezembro de 2023, pelo menos 15 oficiais militares chineses de alto escalão e executivos do setor de defesa foram removidos de seus cargos.

"Em 2023, o ELP passou por uma nova onda de investigações relacionadas à corrupção e remoções de líderes seniores que podem ter interrompido seu progresso em direção às metas de modernização declaradas para 2027", disse o relatório, usando um acrônimo para o Exército de Libertação Popular (ELP).

Autoridades dos EUA, incluindo o chefe da Agência Central de Inteligência, disseram que o presidente chinês, Xi Jinping, ordenou que seu Exército estivesse pronto para realizar uma invasão de Taiwan até 2027.

As metas oficiais de modernização da China para 2027 incluem acelerar a integração de inteligência, mecanização e outras ferramentas, também aumentando a velocidade da modernização das teorias militares, pessoal, armas e equipamentos, disse o Pentágono.

A remoção das 15 autoridades seniores foi provavelmente a "ponta do iceberg", disse Ely Ratner, secretário assistente de Defesa dos EUA para Assuntos de Segurança do Indo-Pacífico, a um think tank de Washington após a divulgação do relatório. A liderança da China não tomaria medidas anticorrupção tão extremas a menos que sentisse que a eficácia operacional do ELP estivesse sendo afetada, disse.

"Não acho que isso seja apenas... alguns caras pegando algum dinheiro e colocando no bolso, ou talvez em seus banquetes comprando uísque muito caro", disse Ratner no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.