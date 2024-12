Opositor venezuelano que estava em residência diplomática argentina se entregou, dizem fontes

Por Vivian Sequera e Mayela Armas

CARACAS (Reuters) - Um dos seis representantes da oposição venezuelana que vivem na residência diplomática argentina em Caracas se entregou ao gabinete do procurador-geral, informaram uma fonte judicial e outra fonte com conhecimento do assunto.

Os opositores estão na residência desde que foram emitidos mandados de prisão em março, parte do que a oposição diz ser uma feroz repressão do governo à dissidência antes, durante e depois da contestada eleição de julho, que tanto o presidente Nicolás Maduro quanto a oposição afirmam ter vencido.