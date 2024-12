Ucrânia coleta dados de acervo de guerra para treinar modelos de IA

Oleksandr Dmitriev, fundador da OCHI, um sistema digital ucraniano sem fins lucrativos, que centraliza e analisa vídeos de mais de 15 mil drones que estão na linha de frente, disse à Reuters que seu sistema coletou 2 milhões de horas, ou 228 anos, de vídeos de batalhas desde 2022. Isso será vital para treinar a IA.

“Isso é a comida da IA. Se você quer ensinar a IA, você dá a ela 2 milhões de horas (de vídeo) e ela se tornará algo supernatural”, afirmou.

De acordo com Dmitriev, as imagens podem ser usadas para treinar modelos de IA em táticas de combate, localizar alvos e avaliar a eficácia de sistemas de armas.

"É principalmente uma experiência que pode ser transformada em matemática", disse, acrescentando que a inteligência artificial pode estudar as trajetórias e ângulos nos quais as armas são mais eficazes.

O sistema foi criado originalmente em 2022, com o objetivo de dar aos comandantes uma visão geral do campo de batalha, mostrando-lhes filmagens de drones de todas as equipes próximas, lado a lado, em uma tela. Depois da implementação do sistema, a equipe que administrava o sistema percebeu que os vídeos poderiam ser usados como registros da guerra. Passou, então, a armazená-los.

Dmitriev afirmou estar conversando com representantes de aliados estrangeiros da Ucrânia que mostraram interesse em seu sistema OCHI. Ele, contudo, não deu mais detalhes sobre essas negociações.