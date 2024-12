Confiança da indústria no Brasil sobe em dezembro após 3 quedas seguidas, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança da indústria no Brasil voltou a aumentar em dezembro após três meses seguidos de quedas e indica ligeira melhora, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 1,0 ponto em dezembro na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados da FGV, chegando a 99,6 pontos.

"Os indicadores sobre a situação atual ... apresentam piora disseminada e sugerem um ritmo mais fraco do setor no encerramento do ano. Por outro lado, as expectativas estão melhores, porém concentradas nos segmentos relacionados às categorias de bens de consumo", afirmou em nota Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.