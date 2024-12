Força de paz da ONU pede que israelenses se retirem do sul do Líbano conforme acordo de trégua

Em uma declaração, a Unifil expressou preocupação com o que disse ser a destruição contínua pelas forças israelenses de áreas residenciais, terras agrícolas e infraestrutura no sul do Líbano, considerando isso uma violação da Resolução 1701 da ONU.

"A Unifil continua a insistir na retirada oportuna das Forças de Defesa de Israel e no posicionamento das Forças Armadas Libanesas (no lugar do Hezbollah) no sul do Líbano, juntamente com a implementação total da Resolução 1701 como um caminho abrangente em direção à paz", informou a declaração.

Os militares israelenses disseram que estavam analisando as críticas da Unifil e se recusaram a fazer mais comentários por enquanto.

De acordo com os termos da trégua com o Hezbollah, as forças israelenses podem levar até 60 dias para se retirar do sul do Líbano, mas nenhum dos lados pode lançar operações ofensivas.

O Exército do Líbano afirmou que estava seguindo a Unifil e o comitê que supervisiona o acordo em relação ao que disse ser uma incursão mais profunda das forças israelenses em algumas áreas do sul do Líbano.

A Unifil reiterou a disposição de monitorar a área ao sul do rio Litani para garantir que ela permaneça livre de pessoal armado e armas, exceto as do governo libanês e da Unifil.