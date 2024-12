Rússia diz que cabe à equipe de Trump dar primeiro passo para melhorar laços

PAZ NA UCRÂNIA

A Reuters noticiou no mês passado que Putin está aberto a discutir um acordo de cessar-fogo na Ucrânia com Trump, mas descarta fazer concessões territoriais importantes e insiste que Kiev abandone as ambições de ingressar na Otan. A Rússia detém cerca de 20% do território ucraniano.

Lavrov disse que a Rússia não vê sentido em um cessar-fogo fraco para congelar a guerra, mas Moscou quer um acordo juridicamente vinculativo para uma paz duradoura que garanta a segurança da Rússia e de seus vizinhos.

"Uma trégua é um caminho para lugar nenhum", disse Lavrov.

"Precisamos de acordos legais finais que fixem todas as condições para garantir a segurança da Federação Russa e, é claro, os interesses legítimos de segurança de nossos vizinhos", disse Lavrov.

(Reportagem adicional de Dmitry Antonov)