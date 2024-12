Polícia alemã faz operações em casas de suspeitos de ataque contra ativistas eleitorais

Três dos suspeitos estão sob custódia, e um quarto foi solto em liberdade condicional. Os quatro suspeitos restantes foram identificados pelas investigações da polícia de Berlim.

Acredita-se que todos os suspeitos façam parte do German Youth First, um grupo que participa de comícios de extrema-direita em todo o país e tem visado adversários políticos com ataques violentos.

De acordo com a polícia, os quatro supostos agressores atropelaram membros do SPD em um ponto de ônibus no bairro de Lichterfelde, no sudoeste de Berlim, enquanto se dirigiam a manifestações planejadas com o objetivo de se envolver em brigas com ativistas de esquerda.

Eles jogaram os bonés dos membros do SPD no chão e agrediram verbal e fisicamente os ativistas, segundo a polícia, chutando um deles na cabeça com coturnos. Foi necessário chamar reforços policiais para interromper o ataque, que também deixou dois policiais feridos.

O caso é semelhante a um violento ataque contra um membro alemão do Parlamento Europeu enquanto ele colava cartazes do SPD antes da eleição da UE no último mês de junho, o que o levou a precisar de cirurgia.

Políticos, incluindo o chanceler Olaf Scholz, do SPD, alertaram sobre um aumento na violência política. A agência de inteligência doméstica BfV disse que o extremismo de extrema-direita é a maior ameaça à democracia alemã.