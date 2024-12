Ucrânia diz que recebeu primeiro carregamento de GNL dos EUA

(Reuters) - A Ucrânia recebeu uma remessa de gás natural liquefeito (GNL) dos Estados Unidos pela primeira vez, disse neste sábado o chefe de gabinete do presidente ucraniano, Andriy Yermak.

“Isso é mais do que apenas um frete, é um passo estratégico. Apesar das tentativas da Rússia de destruir nosso sistema de energia durante a guerra, obtivemos mais uma vitória no fronte da energia”, escreveu ele no X.

A Ucrânia, que tradicionalmente depende do gás russo, não compra o produto de Moscou desde 2015, quando o país anexou a Crimeia e apoiou militantes separatistas do Leste ucraniano. Desde então, Kiev tem comprado gás do Ocidente.