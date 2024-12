Especialistas questionam ataque de pássaros como causa da queda de avião na Coreia do Sul

Por Bart Meijer e Lisa Barrington

(Reuters) - Especialistas em aviação afirmaram no domingo que o acidente aéreo mais mortal em solo sul-coreano está cercado de incertezas, questionando o impacto que um possível ataque de pássaros citado pelas autoridades poderia ter tido na queda do voo da Jeju Air.

A aparente ausência de trem de pouso, o momento do pouso de barriga do bimotor Boeing 737-800 no Aeroporto Internacional de Muan e os relatos de um possível ataque de pássaros levantaram questionamentos que ainda não puderam ser respondidas.