Arábia Saudita executa iranianos por tráfico de drogas; Irã protesta

Em resposta, Teerã convocou o embaixador da Arábia Saudita em Teerã para "protestar veementemente" contra as execuções, conforme noticiaram os meios de comunicação iranianos.

"Uma nota de forte protesto do Irã, destacando a incompatibilidade dessa ação com a cooperação judicial geral entre os dois países, foi entregue a ele. A necessidade de fornecer uma explicação adequada sobre este assunto foi enfatizada", informaram os meios de comunicação iranianos.

Sob um acordo mediado pela China em 2023, Teerã e Riad restabeleceram relações após anos de hostilidade que ameaçaram a estabilidade e a segurança no Golfo e ajudaram a alimentar conflitos no Oriente Médio, do Iêmen à Síria.

(Reportagem de Parisa Hafezi)