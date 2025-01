Autoridade Palestina suspende temporariamente transmissão da TV Al Jazeera, do Catar

CAIRO (Reuters) - A Autoridade Palestina suspendeu temporariamente a transmissão da TV Al Jazeera, do Catar, por causa de "material incitador", informou a agência de notícias oficial palestina Wafa nesta quarta-feira.

Um comitê ministerial que inclui os ministérios da Cultura, do Interior e das Comunicações decidiu suspender as operações da emissora por causa do que eles descreveram como sendo a transmissão de "material de incitação e reportagens que estavam enganando e provocando conflitos" no país.

Não se espera que a decisão seja implementada na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, onde a Autoridade Palestina não exerce o poder.