Congo sentencia 13 soldados à morte em tentativa de fortalecer disciplina

Por Yassin Kombi

LUBERO, República Democrática do Congo (Reuters) - Um tribunal militar congolês condenou 13 soldados à morte sob acusações que incluem assassinato, pilhagem e covardia, no que as autoridades militares disseram ser uma iniciativa para melhorar a disciplina do Exército após perdas territoriais por conta da fuga de soldados.

Os soldados foram sentenciados na terça-feira na cidade de Lubero, na província de Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo, onde as forças congolesas têm lutado contra a insurgência M23, apoiada por Ruanda, por quase três anos, além de enfrentar violência de outras milícias.