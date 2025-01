Conversas sobre questão nuclear entre Irã e países europeus vai acontecer dia 13 de janeiro

Teerã reagiu à resolução informando ao órgão de vigilância, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que planeja instalar mais centrífugas de enriquecimento de urânio em suas instalações de enriquecimento.

O chefe da AIEA, Rafael Grossi, disse à Reuters em dezembro que o Irã está "acelerando drasticamente" o enriquecimento de urânio para até 60% de pureza, aproximando-se do nível de cerca de 90%, considerado grau de armamento. Teerã nega buscar armas nucleares e afirma que seu programa tem fins pacíficos.

Em 2018, o então governo de Donald Trump retirou os Estados Unidos do pacto nuclear de 2015 do Irã com seis potências globais e reimpôs duras sanções ao país, levando Teerã a violar os limites nucleares do pacto, com ações como reconstruir estoques de urânio enriquecido, refiná-lo a uma pureza maior e instalar centrífugas avançadas para acelerar a produção.

(Reportagem de Elwely Elwelly)