Diversas pessoas morrem em tiroteio em Montenegro, dizem polícia e mídia local

Um porta-voz da polícia disse que pelo menos quatro pessoas foram mortas.

Em uma transmissão de TV ao vivo do lado de fora de um centro médico, o primeiro-ministro montenegrino, Milojko Spajic, chamou o incidente de "tragédia terrível" e declarou três dias de luto nacional.

Ele não mencionou o número de vítimas, mas disse que quatro pessoas haviam sido transferidas para um hospital em Podgorica, a capital, para cirurgia.

"Parece que, de acordo com as primeiras informações... o autor do crime não tinha o histórico de alguém que é membro de grupos do crime organizado. Houve uma briga em que foram usadas pistolas", disse Spajic.

O presidente de Montenegro, Jakov Milatovic, também reagiu ao ataque. "Estou atônito e horrorizado com a tragédia em Cetinje... Estamos rezando e torcendo pela recuperação dos feridos", disse Milatovic em um comunicado.

Cetinje estava assustadoramente silenciosa e as ruas cobertas de neve estavam literalmente vazias, exceto pelas forças policiais nesta quarta-feira. A polícia especial e as unidades antiterroristas em busca do suspeito se espalharam pelas colinas. Cetinje fica em um vale cercado por montanhas escarpadas.