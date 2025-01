Ex-ministro israelense da Defesa Gallant afirma que vai deixar o Parlamento

"Assim como acontece no campo de batalha, também é no serviço público. Existem momentos em que é necessário parar, avaliar e escolher uma direção para alcançar os objetivos," disse Gallant em uma declaração televisionada.

Gallant frequentemente se desentendeu com Netanyahu e seus aliados de coalizão de partidos de extrema-direita e religiosos, incluindo questões como as isenções concedidas aos homens ultraortodoxos judeus do serviço militar obrigatório – um tema controverso.

Em março de 2023, Netanyahu demitiu Gallant depois que ele pediu a suspensão de um plano altamente contestado do governo para reduzir os poderes da Suprema Corte. Sua demissão desencadeou protestos em massa, e Netanyahu recuou.

O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra Gallant e Netanyahu, além de um líder do Hamas, por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade no conflito em Gaza, acusações que Israel contesta.

(Reportagem de Maayan Lubell)