Investigação sobre acidente de avião na Coreia do Sul se intensifica

Por Hyonhee Shin e Eduardo Baptista

SEUL/MUAN, Coreia do Sul (Reuters) - A investigação sobre o acidente do avião sul-coreano se intensificou nesta quarta-feira conforme as famílias envolvidas se preparavam para os funerais depois que as autoridades encerraram o processo de identificação formal das 179 vítimas do pior desastre aéreo da história do país.

O Ministério dos Transportes informou que os investigadores sul-coreanos extraíram os dados do gravador de voz da cabine do avião e vão convertê-los em arquivos de áudio, na esperança de obter informações cruciais para explicar os minutos que antecederam o acidente.