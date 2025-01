Pelo menos 10 morrem após veículo atingir multidão em Nova Orleans, diz agência municipal

Kirkpatrick disse que o motorista disparou contra a polícia e atingiu dois policiais depois que seu veículo bateu. Ela disse que havia mais de 300 policiais em serviço no momento do incidente. Ela disse que o FBI assumirá a investigação.

"Um ato horrível de violência ocorreu na Bourbon Street no início desta manhã", disse o governador da Louisiana, Jeff Landry, no X, pedindo às pessoas que ficassem longe da área onde ocorreu o ataque.

Os feridos foram levados a pelo menos cinco hospitais diferentes, de acordo com o NOLA Ready, o departamento de emergências da cidade.

O incidente ocorreu no cruzamento das ruas Canal e Bourbon durante as comemorações do Ano Novo, informou a cidade em um comunicado. A Bourbon Street é um destino turístico histórico no Bairro Francês da cidade, conhecido por atrair grandes multidões com sua música e bares.

Um casal disse à CBS News que ouviu barulhos de batidas vindas do final da rua e, em seguida, viu um veículo branco atravessar uma barricada "em alta velocidade".

Nova Orleans já viu tiroteios e carros atingindo multidões em desfiles anteriores.