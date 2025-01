Receitas de cassinos de Macau em 2024 superam estimativa oficial, mas ficam abaixo do nível pré-andemia

A receita caiu 2% em dezembro, único mês com declínio na comparação anual em 2024, coincidindo com o aumento da segurança durante a visita de três dias do presidente chinês, Xi Jinping, para marcar 25 anos de governo de Pequim.

Macau retornou ao domínio chinês em 20 de dezembro de 1999, governada sob o mesmo sistema "um país, dois sistemas" de Hong Kong.

Durante sua visita, Xi instou Macau a ter "coragem" para diversificar sua economia estabelecendo novas indústrias e melhorando a conexão com as estratégias nacionais de desenvolvimento do continente.

(Reportagem de Ryan Woo)