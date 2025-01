Soldado dos EUA é acusado de vender registros telefônicos confidenciais

"Estamos cientes da prisão de um soldado de Fort Cavazos", disse o coronel Kamil Sztalkoper, porta-voz do 3º Corpo Blindado, à Reuters por e-mail. "O 3º Corpo Blindado continuará a cooperar com todas as agências de aplicação da lei conforme necessário". Fort Cavazos, anteriormente conhecido como Fort Hood, está localizado no Texas.

Sztalkoper direcionou mais perguntas à Divisão de Investigação Criminal do Exército, que disse à Reuters estar trabalhando com parceiros federais e que não compartilharia informações adicionais.

Os registros judiciais não forneceram detalhes específicos sobre as acusações, mas o jornalista de cibersegurança Brian Krebs informou em seu site que Wagenius usava o nome "Kiberphant0m" online e compartilhava alegações de múltiplos hacks, incluindo registros de chamadas supostamente relacionados à vice-presidente Kamala Harris e ao presidente eleito Donald Trump. Krebs afirmou que Wagenius tinha 20 anos, mas os registros do tribunal ou o Exército não confirmaram essa informação.

O advogado de Wagenius não pôde ser imediatamente contatado para comentar o caso.

Um juiz do Texas ordenou que Wagenius fosse transferido para Seattle, onde estão baseados os promotores federais responsáveis pelo caso, de acordo com o documento judicial.

(Reportagem de A.J. Vicens)