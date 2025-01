Trump diz que vai comparecer a funeral de Jimmy Carter

"Sim. Estarei lá. Fomos convidados", disse Trump, recusando-se a dizer se havia falado com familiares de Carter desde sua morte.

Na festa de gala com a presença do CEO bilionário da tecnologia Elon Musk, senador Ted Cruz e outros apoiadores, Trump também foi questionado sobre que mensagem tinha para republicanos que não seguiram sua liderança para apoiar a candidatura à reeleição de Johnson para presidente da Câmara.

A eleição do presidente da Câmara está marcada para sexta-feira após a posse do novo Congresso. O apoio de Trump a Johnson na segunda-feira foi visto como fundamental para as esperanças do deputado de manter o cargo que assumiu em outubro de 2023.

A decisão, contudo, de 34 republicanos de votar contra o projeto de financiamento provisório do governo federal de Johnson em dezembro levantou questões sobre se Johnson poderia ter dificuldades para obter apoio suficiente para a reeleição.

"Acho que eles apoiarão o presidente Johnson", Trump disse aos repórteres. "Ele é o único que pode vencer agora. Quase todos gostam dele. Outros são muito bons também, mas têm 30 ou 40 pessoas que não gostam deles", disse.

(Reportagem de Nathan Layne e Marco Bello em West Palm Beach, Flórida)