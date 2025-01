Hackers chineses das telecomunicações dos Estados Unidos comprometeu mais empresas do que se sabia antes, diz WSJ

WASHINGTON (Reuters) - Hackers chineses prejudicaram mais empresas de telecomunicações dos Estados Unidos do que se sabia anteriormente, incluindo a Charter Communications, a Consolidated Communications e a Windstream, informou o Wall Street Journal no sábado, citando pessoas próximas do assunto.

Os hackers também exploraram dispositivos de rede sem patches do fornecedor de segurança Fortinet e comprometeram grandes roteadores de rede da Cisco Systems, informou o jornal.

Além de invasões profundas na AT&T e Verizon, os hackers entraram em outras redes pertencentes à Lumen Technologies e T-Mobile, de acordo com o relatório.