Aprovação de Zelensky sobe e vai a 67% após bate-boca com Trump

A taxa de aprovação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, subiu 10 pontos percentuais desde a sua discussão na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou hoje uma sondagem feita por um dos mais importantes institutos de pesquisa ucranianos.

A pesquisa feita pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev mostrou que 67% dos entrevistados confiam em Zelensky em março, contra 57% do mês anterior.

A sondagem foi feita entre os dias 14 de fevereiro e 4 de março, um período tenso, em que as relações do presidente com os EUA, maior apoiador militar do país, ficaram manchadas após o encontro ocorrido no Salão Oval no dia 28 de fevereiro.