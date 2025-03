Carolina do Sul realiza primeira execução por fuzilamento nos EUA em 15 anos

Sigmon foi declarado morto às 18h08 (horário leste dos EUA), de acordo com Chrysti Shain, porta-voz do Departamento de Correções da Carolina do Sul.

Sigmon foi condenado por espancar até a morte os pais de sua ex-namorada, William e Gladys Larke, usando um taco de beisebol na casa deles, localizada na cidade de Taylors, em 2001.

Os carrascos o prenderam a uma cadeira em um recipiente de aço, com um capuz sobre a cabeça e um alvo sobre seu coração, na câmara de execução do Departamento de Correções da Carolina do Sul, em Columbia. Três carrascos dispararam munição real a 4,5 metros de distância.

Shain disse que o advogado de Sigmon, Bo King, leu a última declaração de Sigmon para as testemunhas pouco antes da execução, na qual o preso disse que queria transmitir "um pedido aos meus companheiros cristãos para nos ajudar a acabar com a pena de morte".

Três testemunhas da execução disseram durante uma coletiva de imprensa que Sigmon estava vestido com um macacão preto e tinha um alvo preso ao peito.

Não houve nenhum aviso quando os três carrascos dispararam contra Sigmon, tiros que ocorreram simultaneamente. As pessoas que acompanharam a execução estremeceram quando os tiros foram disparados, mas houve pouca reação além disso, disseram as testemunhas.