Texas e Novo México registram aumento de casos de sarampo

(Reuters) - Texas e Novo México registraram nesta sexta-feira mais 59 casos de sarampo, elevando o total nesses dois Estados para 228, conforme o surto se espalha ainda mais depois de causar as primeiras mortes por sarampo nos EUA em uma década.

No Texas, local do maior surto dos EUA, os casos de sarampo aumentaram para 198 em 4 de março, um aumento de 39. Isso incluiu 30 novos casos no Condado de Gaines, centro do surto, que agora tem um total de 137. O sarampo tirou a vida de uma criança não vacinada que não tinha problemas de saúde subjacentes.

No Novo México, os casos subiram para 30 nesta sexta-feira, em comparação com 10 na quinta-feira, quando o Estado informou que um adulto que havia morrido teve um teste positivo para sarampo. Os médicos legistas ainda estavam investigando esse caso, a primeira morte relacionada ao sarampo no Estado.