Explosão de nave Starship, de Elon Musk, prejudicou 240 voos nos EUA

A Administração da Aviação Federal (FAA) dos Estados Unidos disse nesta sexta-feira que a explosão de uma espaçonave do modelo Starship, da SpaceX, no dia anterior, prejudicou cerca de 240 voos, e as preocupações com destroços fizeram com que mais de duas dúzias de aviões tivessem que desviar do caminho.

Foi a segunda explosão seguida de um lançamento-teste da SpaceX.

Na quinta-feira, a FAA emitiu ordens — que duraram pouco mais de uma hora — para que aviões ficassem em solo, referentes a aeronaves partindo de quatro aeroportos da Flórida: Miami, Fort Lauderdale, Orlando e Palm Beach. A FAA informou que o incidente resultou em 171 atrasos nas decolagens, 28 voos desviados e 40 retidos por uma média de 22 minutos, enquanto a Área de Resposta a Destroços da agência estava ativa. O atraso médio dos 171 aviões foi de 28 minutos.