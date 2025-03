Governo grego sobrevive a voto de confiança sobre acidente fatal de trem de 2023

A oposição acusou o governo do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis de se esquivar da responsabilidade pelo acidente, de não consertar falhas críticas de segurança na ferrovia e de encobrir provas que ajudariam a esclarecer as causas do desastre.

Reeleito após o acidente de trem em 2023, o governo que controla 156 assentos no Parlamento com 300 integrantes negou qualquer irregularidade.

Uma maioria de 157 parlamentares rejeitou a moção na noite desta sexta-feira. Pouco antes da votação, Mitsotakis descartou a possibilidade de eleições antecipadas, dizendo que o país -- que está saindo de uma crise de dívida -- recompensaria sua política econômica.

"Em 2027, o povo grego confirmará mais uma vez sua confiança em nosso governo, assim como nosso grupo parlamentar confirmará sua confiança no governo hoje", disse ele.

Milhares de manifestantes se reuniram pacificamente no centro de Atenas à medida que o debate avançava. Quando Mitsotakis tomou a palavra na Câmara, três pessoas gritaram "Vergonha" antes de serem retiradas pela segurança.

Houve confrontos fora do Parlamento entre manifestantes encapuzados que atiraram bombas de gasolina contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogêneo para dispersá-los.