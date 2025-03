Haddad projeta alta de 2,5% do PIB em 2025 e defende ajuste fiscal sem recessão

A estimativa de 2,5% de crescimento do PIB em 2025, citada por Haddad, está acima da última expectativa oficial do próprio ministério, de 2,3%, reafirmada nesta sexta-feira pela própria Secretaria de Política Econômica da pasta.

Em entrevista ao podcast Flow, Haddad comemorou os resultados do PIB.

"O PIB está legal, o desemprego está na mínima histórica", destacou o ministro. "Temos que cuidar da inflação", ponderou.

Ao tratar da inflação de alimentos, que acumulou taxa de 7,25% nos 12 meses encerrados em janeiro, conforme o IBGE, Haddad afirmou que a supersafra prevista este ano e a queda do dólar tendem a amenizar a alta de preços.

"Acredito que uma série de produtos que estão mais caros hoje vão ser reduzidos com entrada da safra, que será uma supersafra", afirmou. "A redução do preço do dólar vai ajudar."

Um dos fatores de pressão sobre os preços de alimentos, o dólar acumula queda de 6,31% ante o real no ano, até esta sexta-feira.