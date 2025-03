Médicos combatem desinformação sobre vacinas em meio a surto de sarampo no Texas

"Estou muito preocupado com as mensagens que estão sendo divulgadas", disse o Dr. Jeffrey Kahn, chefe de doenças infecciosas do Children's Health em Dallas. "Para mim, é um tanto desconcertante o fato de estarmos relançando a eficácia das vacinas e das terapias alternativas. Sabemos como lidar com o sarampo. Temos seis décadas de experiência."

Andrew Nixon, porta-voz do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, não respondeu às perguntas sobre a maneira como Kennedy lidou com o surto de sarampo. Mas ao comentar sobre uma morte relacionada ao sarampo no Novo México, Nixon disse na quinta-feira que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA "recomendam a vacinação como a melhor proteção contra a infecção por sarampo"

As autoridades do Texas disseram na sexta-feira que o surto de sarampo no estado havia aumentado para 198 casos, incluindo 23 pessoas que foram hospitalizadas. Isso inclui a morte de uma criança em idade escolar não vacinada em um hospital de Lubbock no mês passado.

As autoridades do Novo México registraram 30 casos e uma morte de um adulto não vacinado. Essas são as primeiras mortes por sarampo nos Estados Unidos desde 2015.

(Reportagem de Chad Terhune em Los Angeles)