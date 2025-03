Pelo menos 14 pessoas morrem e 37 ficam feridas em ataque de mísseis russos contra Ucrânia, diz Kiev

Kiev (Reuters) - Pelo menos 14 pessoas foram mortas e 37 ficaram feridas, incluindo cinco crianças, em ataques com mísseis e drones russos durante a noite contra a cidade de Dobropillia, no leste da Ucrânia, e um assentamento da região de Kharkiv, afirmou o Ministério do Interior ucraniano neste sábado.

As forças russas atacaram Dobropillia com mísseis balísticos, múltiplos foguetes e drones, causando danos a oito construções de vários andares e 30 veículos, segundo o ministério. O ataque causou a morte de 11 pessoas, incluindo cinco crianças, e deixou outras 30 feridas.

Também de acordo com o Ministério, três civis foram mortos e sete ficaram feridos em um ataque com drones separado contra a região de Kharkiv, no nordeste.