Presidente da Coreia do Sul é solto; julgamentos continuam após tribunal cancelar detenção

Em seu julgamento de impeachment, espera-se que o Tribunal Constitucional decida nos próximos dias se deve reintegrar ou remover Yoon.

No sábado, cerca de 55.000 apoiadores de Yoon se reuniram nos principais distritos de Seul, enquanto 32.500 pessoas se manifestaram contra ele perto do Tribunal Constitucional, informou a agência de notícias Yonhap, citando estimativas não oficiais da polícia.

O público, no entanto, continua sendo amplamente contra Yoon, com 60% dos entrevistados dizendo que ele deveria ser removido do cargo e 35% se opondo à remoção, de acordo com uma pesquisa da Gallup Korea na sexta-feira.

(Reportagem de Jihoon Lee, reportagem adicional de Ju-min Park, Joyce Lee, Dogyun Kim, Heejung Jung e Jisoo Kim; edição de Kim Coghill, William Mallard e Angus MacSwan)