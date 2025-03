Resort de golfe de Trump na Escócia é pichado por ativistas pró-Palestina

A Palestine Action afirmou na plataforma de redes sociais X que foi a responsável: "Enquanto Trump tenta tratar Gaza como sua propriedade, ele deveria saber que sua própria propriedade está ao alcance".

No mês passado, Trump irritou o mundo árabe ao declarar inesperadamente que os EUA tomariam controle de Gaza, reassentariam sua população de 2 milhões de palestinos e construiria a "Riviera do Oriente Médio".

A polícia escocesa afirmou que está investigando.

"Aproximadamente às 4h40 do sábado, 8 de março de 2025, recebemos um relato de danos causados ao campo de golfe e instalações em Maidens Road, Turnberry", disse um porta-voz da polícia escocesa, acrescentando que inquéritos estão em andamento.

Separadamente, um homem com uma bandeira palestina escalou a torre do Big Ben no Palácio de Westminster, em Londres, neste sábado.