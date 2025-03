Starmer, do Reino Unido, ganha impulso nas pesquisas ao intensificar diplomacia na Ucrânia

A Ipsos realizou a pesquisa online de 4 a 5 de março.

Starmer se encontrou com Trump em Washington um dia antes de o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy entrar em confronto no Salão Oval com o presidente dos EUA, que alterou a política dos EUA em relação à Ucrânia.

Os líderes europeus concordaram, em suas conversas em Londres, no último domingo, em elaborar um plano de paz para apresentar a Washington, e os líderes da União Europeia apoiaram, na quinta-feira, os planos de gastar mais em defesa.

A pesquisa da Ipsos mostrou que 44% dos britânicos acham que os gastos do governo com a defesa devem ser aumentados, mesmo que isso signifique um empréstimo extra do governo, impostos mais altos ou menos dinheiro para gastar em outros serviços públicos - um aumento em relação aos 42% em fevereiro.

A Ipsos entrevistou 981 adultos com idades entre 18 e 75 anos em toda a Reino Unido.

